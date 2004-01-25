Быстров Павел Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстров Павел Ильич

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Место рождения

Клыково, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.01.1940

Дата смерти

25.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Клыково, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.07.1972

Дочь: Быстрова Елена Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
25.01.2004
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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