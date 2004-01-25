Быстров Павел Ильич
Место рождения
Дата рождения22.01.1940
Дата смерти25.01.2004
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1972
Дочь: Быстрова Елена Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
25.01.2004
Калининград, город Калининград, Калининградская область