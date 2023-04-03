Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Горелик (Горелик) Римма Борисовна
Горелик (Горелик) Римма Борисовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
1941
Пол
Женский
Отец
Станик Борис
1909 г.р.
Мать
Горелик Раиса Борисовна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Станик Борис
Мать:
Горелик Раиса Борисовна
Смерть
1941
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия