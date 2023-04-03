Горелик (Горелик) Римма Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелик (Горелик) Римма Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Станик Борис

Мать: Горелик Раиса Борисовна

Смерть
1941
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