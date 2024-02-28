Малинина Любовь Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
28.03.1831 ст.
Сын: Малинин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Малинин Алексей Иванович
Анипьевская церковь. Восприемник: вышеозначенной церкви диакон Гавриил Еремиевский.
Рождение ребёнка
25.12.1833 ст.
Отец ребёнка: Малинин Алексей Иванович
Антипьевская церковь. Восприемник: учитель Семинарии Николай Иванов Ржаницын.
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Малинина Эмилия Алексеевна
Отец ребёнка: Малинин Алексей Иванович
Начало имени обрезано - проверить.
Смерть
Неизвестно