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Малинина Любовь Гавриловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1830

Муж: Малинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1831 ст.

Сын: Малинин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Малинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Анипьевская церковь. Восприемник: вышеозначенной церкви диакон Гавриил Еремиевский.
Рождение ребёнка
25.12.1833 ст.

Сын: Малинин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Малинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Антипьевская церковь. Восприемник: учитель Семинарии Николай Иванов Ржаницын.
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Малинина Эмилия Алексеевна

Отец ребёнка: Малинин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Начало имени обрезано - проверить.
Смерть
Неизвестно
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