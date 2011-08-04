Мустафина (Рахматуллина) Зайтуна
Место рожденияс.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Дата рождения15.06.1937
Дата смерти04.08.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1937
Отец: Рахматуллин Джиржис Тагирович
Мать: Рахматуллина Майдя
с.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Рождение ребёнка
29.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мустафин Шамиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустафин Шамиль
Смерть
04.08.2011