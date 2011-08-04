Мустафина (Рахматуллина) Зайтуна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафина (Рахматуллина) Зайтуна

Место рождения

с.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.

Дата рождения

15.06.1937

Дата смерти

04.08.2011

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1937

Отец: Рахматуллин Джиржис Тагирович

Мать: Рахматуллина Майдя

с.Старое Зеленое,Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Рождение ребёнка
29.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Шамиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Шамиль

Смерть
04.08.2011
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