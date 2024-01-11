Ахтямов Хабибулла
Место рожденияс.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Мавлютов Ахтям
Мать: Хажарь
с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хабибуллин Ибятулла
Мать ребёнка: Фатхия
с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1839
Сын: Хабибуллин Фазлулла
Мать ребёнка: Фатхия
с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Фатхия
с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1848
с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно