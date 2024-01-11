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Ахтямов Хабибулла

Место рождения

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Мавлютов Ахтям

Мать: Хажарь

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хабибуллин Ибятулла

Мать ребёнка: Фатхия

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хабибуллин Фазлулла

Мать ребёнка: Фатхия

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Хабибуллин Мухаметзян

Мать ребёнка: Фатхия

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Хубби

Мать ребёнка: Фатхия

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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