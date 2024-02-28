Якимов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Якимов Максим Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Якимов Казма Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно