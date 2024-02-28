Якимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Иван

Место рождения

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

YY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Якимов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Якимов Максим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Якимов Казма Иванов

Мать ребёнка: не указана

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Якимов Аверьян Иванов

Мать ребёнка: не указана

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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