Волоцкой Родион (Иродион) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкой Родион (Иродион)

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Волоцкой Дмитрий Родионович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Волоцкой Николай Родионович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Волоцкой Александр Родионович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Потомственный дворянин Вологодской губернии.
Смерть
Неизвестно
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