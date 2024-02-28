Волоцкой Родион (Иродион)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Волоцкой Дмитрий Родионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Волоцкой Николай Родионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Волоцкой Александр Родионович
Мать ребёнка: не указана
Потомственный дворянин Вологодской губернии.
Смерть
Неизвестно