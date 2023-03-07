Лобов Климентий Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобов Климентий Агапович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Лобов Агап Максимович

Мать: Лобова Васса Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Лобов Никита Климентьевич

Мать ребёнка: Лобова Февронья Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лобов Сидор Климентьевич

Мать ребёнка: Лобова Февронья Тимофеевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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