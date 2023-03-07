Лобов Климентий Агапович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Лобов Агап Максимович
Мать: Лобова Васса Степановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Лобов Никита Климентьевич
Мать ребёнка: Лобова Февронья Тимофеевна
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Лобова Февронья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно