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Киселёва Евгения Дмитриевна

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.11.1887 ст.

Муж: Киселёв Иродион Степанович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.07.1889 ст.

Сын: Киселёв Евдоким Иродионович

Отец ребёнка: Киселёв Иродион Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1891 ст.

Дочь: Киселёва Мария Иродионовна

Отец ребёнка: Киселёв Иродион Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1900 ст.

Сын: Киселёв Яков Иродионович

Отец ребёнка: Киселёв Иродион Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.

Сын: Киселёв Дмитрий Иродионович

Отец ребёнка: Киселёв Иродион Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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