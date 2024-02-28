Киселёва Евгения Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1887 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.07.1889 ст.
Сын: Киселёв Евдоким Иродионович
Отец ребёнка: Киселёв Иродион Степанович
Рождение ребёнка
11.02.1891 ст.
Дочь: Киселёва Мария Иродионовна
Отец ребёнка: Киселёв Иродион Степанович
Рождение ребёнка
09.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Иродион Степанович
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.
Сын: Киселёв Дмитрий Иродионович
Отец ребёнка: Киселёв Иродион Степанович
Смерть
Неизвестно