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Харченко Иван Викторович
Харченко Иван Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Дата смерти
2008
Пол
Мужской
Отец
Харченко Виктор Васильевич
1936 г.р.
Мать
(Остапенко) Людмила
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Харченко Виктор Васильевич
Мать:
Людмила
Смерть
2008
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