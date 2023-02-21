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Лалетин Владимир Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.2010

Сын: Лалетин Тимофей Владимирович

Мать ребёнка: Лалетина Илона Эдуардовна

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
19.09.2018

Сын: Лалетин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Лалетина Илона Эдуардовна

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лалетина Илона Эдуардовна

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