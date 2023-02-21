Лалетин Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.2010
Сын: Лалетин Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: Лалетина Илона Эдуардовна
Рождение ребёнка
19.09.2018
Сын: Лалетин Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Лалетина Илона Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно