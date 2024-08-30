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Вонлярлярская Софья Константиновна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

1730

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Вонлярлярский (Фон-Ляр-Лярский) Константин Петрович

Мать: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "Ж Софья Вонлярлярская, Дворянка †1730"
Смерть
1730
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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