Вонлярлярская Софья Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смерти1730
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Вонлярлярский (Фон-Ляр-Лярский) Константин Петрович
Мать: Вонлярлярская (Друцкая-Соколинская) Екатерина Петровна
https://bogatov.info/Genbase6?pz=petr;nz=vonlyarlyarskii;ocz=2;p=ekaterina;n=droutskaya+sokolinskaya;oc=1, цитата: "Ж Софья Вонлярлярская, Дворянка †1730"
Смерть
1730