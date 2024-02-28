Новиков Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: Новикова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Новиков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Татьяна (Таисья) Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно