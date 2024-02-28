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Новиков Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Килеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Килеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: Новикова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Килеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Новиков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Татьяна (Таисья) Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Килеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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