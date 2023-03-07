Леонтьева (Шипова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Шипова) Мария Павловна

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Место рождения

Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

24.03.1792

Дата смерти

18.05.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1792
Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1810
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1830 по 1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.05.1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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