Леонтьева (Шипова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения24.03.1792
Дата смерти18.05.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1792
Место жительства
С 1810
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1830 по 1874
Смерть
18.05.1874