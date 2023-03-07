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Соловьев Иван Михайлович

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Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Соловьев Михаил Моисеевич

Мать: Соловьева Феодора Михайловна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Сын: Соловьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева

Рождение ребёнка
1917 ст.

Дочь: Соловьева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева

Рождение ребёнка
1920

Сын: Соловьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Наталья Кельсиева

Смерть
Неизвестно
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