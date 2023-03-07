Соловьев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
1917 ст.
Дочь: Соловьева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
1920
Сын: Соловьев Александр Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Соловьева Наталья Кельсиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно