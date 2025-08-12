Русакова Анна Константиновна
женский, родилась Неизвестно
МатьМихно Маргарита Николаевна20.09.1966 г.р.
Супруги
Копытцев Сергей Дмитриевич13.10.1990 г.р.
Русаков Сергей ГеннадьевичНеизвестно г.р.
Дети
Копытцева Елизавета Сергеевна02.12.2014 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.2014
Дочь: Копытцева Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: не указан