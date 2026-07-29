Дзятко Виктор Казимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дзятко Виктор Казимирович

Автор
АК
Кузьмичёва А.

мужской, родился Неизвестно

умер 18.12.1998

Отец
Дзятко Казимир МатвеевичНеизвестно г.р.
Мать
Дзятко (Ковалевская) Софья ФадеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дзятко Александра (Шура)Неизвестно г.р.
Дети
Вера ВикторовнаНеизвестно г.р.
Виктор ВикторовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дзятко Казимир Матвеевич

Мать: Дзятко (Ковалевская) Софья Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Викторович

Мать ребёнка: Дзятко Александра (Шура)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Викторовна

Мать ребёнка: Дзятко Александра (Шура)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзятко Александра (Шура)

Смерть
18.12.1998

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