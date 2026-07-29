Дзятко Виктор Казимирович
мужской, родился Неизвестно
умер 18.12.1998
ОтецДзятко Казимир МатвеевичНеизвестно г.р.
МатьДзятко (Ковалевская) Софья ФадеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дзятко Александра (Шура)Неизвестно г.р.
Дети
Вера ВикторовнаНеизвестно г.р.
Виктор ВикторовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Викторович
Мать ребёнка: Дзятко Александра (Шура)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Викторовна
Мать ребёнка: Дзятко Александра (Шура)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дзятко Александра (Шура)
Смерть
18.12.1998