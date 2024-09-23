Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна

Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1900

Дата смерти

26.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1900

Отец: Харченко Прохор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Иван Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
05.12.1926

Сын: Калашников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Красновская (Калашникова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Калашников Иван Алексеевич

Работа или профессия
27.04.1954
Зачислена колонщицей в коммунальную контору
Работа или профессия
16.09.1957
Уволена по сокращению
Смерть
26.01.1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.