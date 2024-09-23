Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1900
Дата смерти26.01.1969
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1900
Отец: Харченко Прохор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Калашников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калашников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1926
Сын: Калашников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Калашников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Красновская (Калашникова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Калашников Иван Алексеевич
Работа или профессия
27.04.1954
Зачислена колонщицей в коммунальную контору
Работа или профессия
16.09.1957
Уволена по сокращению
Смерть
26.01.1969