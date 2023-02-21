Сорокина Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Сорокина Феврония Мартыновна
Отец ребёнка: Сорокин Мартын Аввакумович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Сорокин Даниил Мартынович
Отец ребёнка: Сорокин Мартын Аввакумович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Сорокин Мартын Аввакумович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Сорокина Матрона Мартыновна
Отец ребёнка: Сорокин Мартын Аввакумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно