Сорокина Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Сорокина Феврония Мартыновна

Отец ребёнка: Сорокин Мартын Аввакумович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Сорокин Даниил Мартынович

Отец ребёнка: Сорокин Мартын Аввакумович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сорокин Иван Мартынович

Отец ребёнка: Сорокин Мартын Аввакумович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Сорокина Матрона Мартыновна

Отец ребёнка: Сорокин Мартын Аввакумович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Мартын Аввакумович

Смерть
Неизвестно
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