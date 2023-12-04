Яшкин Антон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яшкин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Яшкина Елена Спиридоновна
Год рассчитан минус 18 лет от метрии свадьбы
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фокина Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Яшкина Елена Спиридоновна
Год рассчитан ориентир минус 17 лет от свадьбы, указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
25.06.1902
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Яшкина Елена Спиридоновна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
18.11.1906
Дочь: Яшкина Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Яшкина Елена Спиридоновна
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно