Яшкин Антон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкин Антон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яшкин Дмитрий Петрович

Мать: Яшкина Агриппина Наумовна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Яшкин Василий Антонович

Мать ребёнка: Яшкина Елена Спиридоновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан минус 18 лет от метрии свадьбы
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фокина Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Яшкина Елена Спиридоновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан ориентир минус 17 лет от свадьбы, указано в метрике о свадьбе
Рождение ребёнка
25.06.1902

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Яшкина Елена Спиридоновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
18.11.1906

Дочь: Яшкина Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Яшкина Елена Спиридоновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшкина Елена Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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