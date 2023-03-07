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Екатерина Иванова

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Место рождения

Новая, Васильевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

1901 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ТЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Васильевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
26.11.1898

Муж: Солёнов Пётр Иванович

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1901

Дочь: Шишова Мария Петровна

Отец ребёнка: Солёнов Пётр Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1918

Сын: Соленов Александр Петрович

Отец ребёнка: Солёнов Пётр Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солёнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солёнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солёнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солёнов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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