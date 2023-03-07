Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1898
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1901
Дочь: Шишова Мария Петровна
Отец ребёнка: Солёнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1918
Сын: Соленов Александр Петрович
Отец ребёнка: Солёнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно