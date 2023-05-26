Матвеев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти26.07.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Михайлов Карп
Мать ребёнка: Никонова Вера
Рождение ребёнка
1863
Сын: Михайлов Василий
Мать ребёнка: Никонова Вера
Рождение ребёнка
04.10.1866 ст.
Дочь: Михайлова Настасья
Мать ребёнка: Никонова Вера
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Михайлов Семен
Мать ребёнка: Никонова Вера
Бракосочетание
11.02.1911 ст.
Жена: Иванова Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никонова Вера
Смерть
26.07.1904 ст.
от старости
Похороны
29.07.1904 ст.