Матвеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

26.07.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.
1832 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Михайлов Карп

Мать ребёнка: Никонова Вера

Рождение ребёнка
1863

Сын: Михайлов Василий

Мать ребёнка: Никонова Вера

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.10.1866 ст.

Дочь: Михайлова Настасья

Мать ребёнка: Никонова Вера

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Михайлов Семен

Мать ребёнка: Никонова Вера

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
11.02.1911 ст.

Жена: Иванова Олимпиада

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Вера

Смерть
26.07.1904 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от старости
Похороны
29.07.1904 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область