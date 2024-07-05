Sherwood Joseph Yossel 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sherwood Joseph Yossel

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Sheinbaum Hirsch Zvi Abraham

Мать: Sheinbaum (Rabinowitz) Schprintze

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sherwood (Cohen) Minnie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sherwood (Cohen) Minnie

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Сын: Sheinbaum David

Мать ребёнка: Sherwood (Cohen) Minnie

Рождение ребёнка
1912

Сын: Sherwood Isadore

Мать ребёнка: Sherwood (Cohen) Minnie

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Glass (Sherwood) Pricilla (Prissy) Shulamit

Мать ребёнка: Sherwood (Cohen) Minnie

Смерть
1963

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