Sherwood Joseph Yossel
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Sherwood (Cohen) Minnie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Sherwood (Cohen) Minnie
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Sheinbaum David
Мать ребёнка: Sherwood (Cohen) Minnie
Рождение ребёнка
1912
Сын: Sherwood Isadore
Мать ребёнка: Sherwood (Cohen) Minnie
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Glass (Sherwood) Pricilla (Prissy) Shulamit
Мать ребёнка: Sherwood (Cohen) Minnie
Смерть
1963