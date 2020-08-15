Балицкий Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.02.1951
Дата смерти15.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1979
Сын: Балицкий Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Балицкая Валентина Ефимовна
Бурлин, Бурлинский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
15.08.2020
имени 9 Января, Оренбургский район, Оренбургская область