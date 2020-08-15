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Балицкий Иван Михайлович

Место рождения

Утвинка, Бурлинский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

10.02.1951

Дата смерти

15.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Утвинка, Бурлинский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.09.1979

Сын: Балицкий Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Балицкая Валентина Ефимовна

Бурлин, Бурлинский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
15.08.2020
имени 9 Января, Оренбургский район, Оренбургская область

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