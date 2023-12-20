Набокова Марфа (Мария) Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1924
Дочь: Теплых Бабушкина Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1926
Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Теплых Валерий Тимофеевич
Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1939
Дочь: Теплых- Обоскалова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно