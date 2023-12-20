Набокова Марфа (Мария) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набокова Марфа (Мария) Яковлевна

Место рождения

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.05.1924

Дочь: Теплых Бабушкина Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1926

Сын: Теплых Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Теплых Валерий Тимофеевич

Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1939

Дочь: Теплых- Обоскалова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно

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