Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Алексей Семенович
Алексей Семенович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1733
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Семен Исаевич
1686 г.р.
Мать
Гликерия Григорьевна
1685 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец:
Семен Исаевич
Мать:
Гликерия Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия