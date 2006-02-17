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Фомин Тихон

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

24.04.1918

Дата смерти

17.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1918

Отец: Фомин Иван

Мать: Фомина Вера

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Наталия

Рождение ребёнка
08.05.1940

Дочь: Демидова (Фомина) Галина

Мать ребёнка: Фомина (Ромахина) Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1945

Дочь: Просолова (Фомина) Наталия

Мать ребёнка: Фомина (Ромахина) Анна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1948

Дочь: Кречина (Фомина) Лариса

Мать ребёнка: Фомина (Ромахина) Анна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
17.02.2006
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Металлург

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