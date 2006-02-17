Фомин Тихон
Место рождения
Дата рождения24.04.1918
Дата смерти17.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1918
Отец: Фомин Иван
Мать: Фомина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Наталия
Рождение ребёнка
08.05.1940
Дочь: Демидова (Фомина) Галина
Мать ребёнка: Фомина (Ромахина) Анна
Рождение ребёнка
03.10.1945
Дочь: Просолова (Фомина) Наталия
Мать ребёнка: Фомина (Ромахина) Анна
Рождение ребёнка
22.06.1948
Дочь: Кречина (Фомина) Лариса
Мать ребёнка: Фомина (Ромахина) Анна
Смерть
17.02.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Металлург