Балашева Анна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашева Анна Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Балашева) Домна Ивановна

Отец ребёнка: Балашев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Балашев Иван Иванович

Отец ребёнка: Балашев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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