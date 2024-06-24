Балашева Анна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Балашева) Домна Ивановна
Отец ребёнка: Балашев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Балашев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно