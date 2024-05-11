Васильева Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
12.06.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воропаев Михаил Юрьевич
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область