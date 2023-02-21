Богачев Никанор Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачев Никанор Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1905 ст.

Сын: Богачев Кузьма Никанорович

Мать ребёнка: Богачева Матрона Семеновна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Трояново, Железногорский муниципальный район, Курская область
На 1905 год - крестьянин села Трояново Долбенкинской волости Дмитровского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богачева Матрона Семеновна

Смерть
Неизвестно
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