Матрена Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Ерофеев
Отец ребёнка: Ерофей Макаров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Фаддей Ерофеев
Отец ребёнка: Ерофей Макаров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ефим Ерофеев
Отец ребёнка: Ерофей Макаров
Смерть
Неизвестно