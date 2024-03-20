Мельников Павел Алексеевич
Место рожденияд.Любимка, Калининская (Тверская) область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: Мельникова ?
д.Любимка, Калининская (Тверская) область
Рождение ребёнка
24.01.1926
Дочь: Ерошенко Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Мельникова Феодосия Фёдоровна
Осташков, Калининской области
Рождение ребёнка
03.07.1927
Дочь: Попова Антонина Павловна
Мать ребёнка: Мельникова Феодосия Фёдоровна
Осташков, Калининская (Тверская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Алексей Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Феодосия Фёдоровна
Осташков, Калининская (Тверская) область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Осташков, Калининская (Тверская) область