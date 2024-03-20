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Мельников Павел Алексеевич

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Место рождения

д.Любимка, Калининская (Тверская) область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: Мельникова ?

д.Любимка, Калининская (Тверская) область
Рождение ребёнка
24.01.1926

Дочь: Ерошенко Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Мельникова Феодосия Фёдоровна

Осташков, Калининской области
Рождение ребёнка
03.07.1927

Дочь: Попова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Мельникова Феодосия Фёдоровна

Осташков, Калининская (Тверская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Алексей Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Феодосия Фёдоровна

Осташков, Калининская (Тверская) область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Феодосия Фёдоровна

Смерть
Около 1942
Осташков, Калининская (Тверская) область
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