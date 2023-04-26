Агафья Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Елизаровна

Место рождения

д. Марьевка, Белебеевский уезд

Дата рождения

08.02.1879

Дата смерти

10.08.1879

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1879

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

д. Марьевка, Белебеевский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Марьевка, Белебеевский уезд
Смерть
10.08.1879
д. Марьевка, Белебеевский уезд
Причина смерти: понос
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