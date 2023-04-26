Агафья Елизаровна
Место рожденияд. Марьевка, Белебеевский уезд
Дата рождения08.02.1879
Дата смерти10.08.1879
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1879
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
д. Марьевка, Белебеевский уезд
Место жительства
Неизвестно
д. Марьевка, Белебеевский уезд
Смерть
10.08.1879
д. Марьевка, Белебеевский уезд
Причина смерти: понос