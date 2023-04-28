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Шкредов Илларион Григорьевич

Место рождения

Аргамаково, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1893

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкредов Григорий

Мать: не указана

Аргамаково, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
С 1877 по 1878
Воевал на Балканах в русско-турецкой войне
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шкредов Александр

Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна

Рождение ребёнка
26.04.1882

Сын: Шкредов Яков Илларионович

Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шкредов Милентий

Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шкредов Михаил

Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь железнодорожных мастерских
Смерть
?.05.1893
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