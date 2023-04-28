Шкредов Илларион Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкредов Григорий
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1877 по 1878
Воевал на Балканах в русско-турецкой войне
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шкредов Александр
Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна
Рождение ребёнка
26.04.1882
Сын: Шкредов Яков Илларионович
Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шкредов Милентий
Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шкредов Михаил
Мать ребёнка: Шкредова Фекла Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь железнодорожных мастерских
Смерть
?.05.1893