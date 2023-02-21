Варлакова Васса Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.
Дочь: Марина Емельяновна
Отец ребёнка: Варлаков Емельян Анисимович
Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно