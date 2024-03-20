Репман Леонид Эдуардович
Место рожденияОрёл, Россия
Дата рождения09.06.1870
Дата смерти23.02.1950
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1870
Орёл, Россия
Бракосочетание
1895
Жена: скрыто настройками приватности
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Репман Аркадий Леонидович
Мать ребёнка: Репман Дарья Захаровна
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Репман Нектарий Леонидович
Мать ребёнка: Репман Дарья Захаровна
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Муза Леонидовна
Мать ребёнка: Репман Дарья Захаровна
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Репман Дарья Захаровна
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Репман Константин Леонидович
Мать ребёнка: Репман Дарья Захаровна
Орёл, Россия
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репман Дарья Захаровна
Орёл, Россия
Смерть
23.02.1950
Орёл, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости