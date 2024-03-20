Репман Леонид Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репман Леонид Эдуардович

Место рождения

Орёл, Россия

Дата рождения

09.06.1870

Дата смерти

23.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1870

Отец: Репман Эдуард Христианович

Мать: Репман Александра Николаевна

Орёл, Россия
Бракосочетание
1895

Жена: скрыто настройками приватности

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Репман Аркадий Леонидович

Мать ребёнка: Репман Дарья Захаровна

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Репман Нектарий Леонидович

Мать ребёнка: Репман Дарья Захаровна

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Муза Леонидовна

Мать ребёнка: Репман Дарья Захаровна

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Репман Павел Леонидович

Мать ребёнка: Репман Дарья Захаровна

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
1916

Сын: Репман Константин Леонидович

Мать ребёнка: Репман Дарья Захаровна

Орёл, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репман Дарья Захаровна

Орёл, Россия
Смерть
23.02.1950
Орёл, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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