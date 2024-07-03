Макарова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Мария

Место рождения

с.ст.Челны

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.ст.Челны
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.ст.Челны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

г.Нурлат
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