Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: ?

Мать: Людмила Андреева/