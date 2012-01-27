Астапов Макар Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапов Макар Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2012

Отец: не указан

Мать: Астапова Александра Юрьевна

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