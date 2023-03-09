Шитов Виктор Ильич
Место рождениягород Баку, Азербайджан
Дата рождения05.10.1923
Дата смерти13.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1923
город Баку, Азербайджан
Бракосочетание
15.05.1952
Рождение ребёнка
02.05.1954
Дочь: Аминова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Шитова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
11.01.1960
Мать ребёнка: Шитова Александра Георгиевна
Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Смерть
13.12.1991
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан