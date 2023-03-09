Шитов Виктор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитов Виктор Ильич

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Место рождения

город Баку, Азербайджан

Дата рождения

05.10.1923

Дата смерти

13.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1923

Отец: Шитов Илья Евстигнеевич

Мать: Шитова Мария Осиповна (Иосифовна)

город Баку, Азербайджан
Бракосочетание
15.05.1952

Жена: Шитова Александра Георгиевна

Избербаш, город Избербаш, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
02.05.1954

Дочь: Аминова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Шитова Александра Георгиевна

Избербаш, город Избербаш, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
11.01.1960

Сын: Шитов Илья Викторович

Мать ребёнка: Шитова Александра Георгиевна

Каспийск, город Каспийск, Республика Дагестан
Смерть
13.12.1991
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
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