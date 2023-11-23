Успенский Александр Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Успенский Александр Дмитриевич (1797 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался в низших школах. В 1810 году определен в пономаря к церкви села Сарафонова Ярославского уезда. В 1819 го... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Добротин Александр Александров
Мать ребёнка: Успенская Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Добротин Василий Александров
Мать ребёнка: Успенская Агафья Яковлева
Добротин Василий Александрович (1824 — ?) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Александра Успенского. С 1840 года обучался в Ярославской духовной семинарии. По окончании семинар... Показать все
Смерть
Неизвестно