Успенский Александр Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУспенский Александр Дмитриев

Успенский Александр Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенский Александр Дмитриевич (1797 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался в низших школах. В 1810 году определен в пономаря к церкви села Сарафонова Ярославского уезда. В 1819 го... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Успенская Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
1821

Сын: Добротин Александр Александров

Мать ребёнка: Успенская Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Добротин Василий Александров

Мать ребёнка: Успенская Агафья Яковлева

Добротин Василий Александрович (1824 — ?) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Александра Успенского. С 1840 года обучался в Ярославской духовной семинарии. По окончании семинар... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.