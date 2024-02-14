Красников Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красников Евгений Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красников Анатолий Васильевич

Мать: Красникова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.11.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

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