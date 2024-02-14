Красников Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
27.11.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена