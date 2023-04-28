Коряков Стефан Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1697
Отец: Коряков Григорий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Дочь: Ефимия Стефановна
Мать ребёнка: Корякова Евдокея Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Мать ребёнка: Корякова Евдокея Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Мать ребёнка: Корякова Евдокея Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Дочь: Ирина Стефановна
Мать ребёнка: Корякова Евдокея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно