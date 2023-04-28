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Коряков Стефан Григорьевич

Место рождения

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1671 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1702 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1697

Отец: Коряков Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Дочь: Ефимия Стефановна

Мать ребёнка: Корякова Евдокея Васильевна

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Сын: Коряков Ефим Стефанович

Мать ребёнка: Корякова Евдокея Васильевна

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Коряков Фадей Стефанович

Мать ребёнка: Корякова Евдокея Васильевна

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Дочь: Ирина Стефановна

Мать ребёнка: Корякова Евдокея Васильевна

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякова Евдокея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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