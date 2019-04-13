Захарова (Сошникова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Сошникова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

13.04.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Михаил

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Михаил

Смерть
13.04.2019
д. Змейка
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