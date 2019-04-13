Захарова (Сошникова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти13.04.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Михаил
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Михаил
Смерть
13.04.2019
д. Змейка