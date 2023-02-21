Савин Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Алексей Викторович

Савин Алексей Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1995

Сын: Савин Максим Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.2002

Дочь: Савина Элина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close