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Волков Касьян Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1907 ст.

Жена: Волкова Наталия Николаевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2VY?i=837&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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