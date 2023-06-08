Шевченко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.03.2021

Жена: скрыто настройками приватности

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана