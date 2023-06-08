Шевченко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.03.2021
Жена: скрыто настройками приватности
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана