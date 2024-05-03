Трофимов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1979

Отец: Трофимов Петр Дмитриевич

Мать: Трофимова Мотрена Кэнчэревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Аида Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Нина

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Трофимова Айыына Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.2017

Дочь: Трофимова Кэскилээнэ Дмитриевна

Мать ребёнка: Трофимова Нина

Рождение ребёнка
29.01.2018

Дочь: Трофимова Мотрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Трофимова Нина

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