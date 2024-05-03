Трофимов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1979
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Аида Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Нина
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Трофимова Айыына Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.2017
Дочь: Трофимова Кэскилээнэ Дмитриевна
Мать ребёнка: Трофимова Нина
Рождение ребёнка
29.01.2018
Дочь: Трофимова Мотрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Трофимова Нина