Прилуков Игнатий (Игнашка) Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилуков Игнатий (Игнашка) Еремеев

Прилуков Игнатий (Игнашка) Еремеев

avatar

Место рождения

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Прилуков Еремей (Еремка) Фадеев

Мать: не указана

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close