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Чернышева Анастасия Артёмовна
Чернышева Анастасия Артёмовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.2016
Пол
Женский
Отец
Чернышев Артем Львович
1981 г.р.
Мать
Чернышева (Шевченко) Екатерина Феликсовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2016
Отец:
Чернышев Артем Львович
Мать:
Чернышева Екатерина Феликсовна
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